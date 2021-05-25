Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства

Суточный прирост коронавируса в Москве снижается второй день подряд

В домах престарелых столицы не было ни одного случая COVID-19 после вакцинации

Собянин и спикер Госдумы Володин открыли выставку о реновации

Неизвестный «заминировал» в Москве все станции метро, вокзалы и аэропорты

«Техноград» ВДНХ запускает курс по поиску работы