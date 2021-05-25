Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства
Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам заключения бывших сотрудников краснодарского МВД, Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, по делу о рассылке писем с ртутью по иностранным посольствам. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Суд установил, что в феврале 2018 года они разослали по ряду иностранных посольств в Москве письма с веществом, содержащим хлорид ртути.
Письма получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Песков не исключил, что Лукашенко обсудит с Путиным инцидент с самолётом RyanAir
- «Новые люди» предложили учить предпринимательству со школьной скамьи
- В Кремле ответили на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
- Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге
- Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства
- Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta
- Академик РАН оценил долю россиян с лишним весом в 50%
- В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19
- Тихановская заявила, что Протасевичу могут ввести «сыворотку правды»
- Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru