Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства

Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам заключения бывших сотрудников краснодарского МВД, Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, по делу о рассылке писем с ртутью по иностранным посольствам. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Шедшую в ЕС крупнейшую партию героина перехватили в России

Суд установил, что в феврале 2018 года они разослали по ряду иностранных посольств в Москве письма с веществом, содержащим хлорид ртути.

Письма получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПосольствоМВД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры