Актрису Веру Воронкову госпитализировали после пожара
Актриса театра и кино Вера Воронкова госпитализирована после пожара в квартире на северо-востоке Москвы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло из-за гирлянды на елке. Кроме звезды фильма «Любовник» и сериала «Каменская», пострадал еще один человек. Пострадавших доставили в больницу с отравлением дымом.
Сообщалось, что 56-летняя актриса находится в реанимации, пишет РИА ФАН.
По данным «Известий», у Воронковой диагностировали ожог 31% поверхности тела, повреждены голова, лицо, шея, спина и руки артистки.
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