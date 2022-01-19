Актрису Веру Воронкову госпитализировали после пожара

Актриса театра и кино Вера Воронкова госпитализирована после пожара в квартире на северо-востоке Москвы.

Марину Хлебникову выписали из больницы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло из-за гирлянды на елке. Кроме звезды фильма «Любовник» и сериала «Каменская», пострадал еще один человек. Пострадавших доставили в больницу с отравлением дымом.

Сообщалось, что 56-летняя актриса находится в реанимации, пишет РИА ФАН.

По данным «Известий», у Воронковой диагностировали ожог 31% поверхности тела, повреждены голова, лицо, шея, спина и руки артистки.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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