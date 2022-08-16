Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов на площадке в Крыму

Ранее стало известно, что во вторник утром в районе села Майское произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов с последующей детонацией.

Как отметил Аксенов, на данный момент детонация боеприпасов продолжается, сообщает телеканал 360.

«Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Из опасной зоны эвакуировали около двух тысяч человек.

По данным Минздрава Крыма, в результате инцидента в Джанкойском районе пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация, пишет Газета.ру.

