Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов на площадке в Крыму

Два человека пострадали в результате возгорания на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Минобороны: В Крыму произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов

Ранее стало известно, что во вторник утром в районе села Майское произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов с последующей детонацией.

Как отметил Аксенов, на данный момент детонация боеприпасов продолжается, сообщает телеканал 360.

«Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Из опасной зоны эвакуировали около двух тысяч человек.

По данным Минздрава Крыма, в результате инцидента в Джанкойском районе пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация, пишет Газета.ру.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеСергей АксеновВозгораниеКрым
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