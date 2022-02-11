Два человека пострадали в массовой драке на западе Москвы

Массовая драка с битами произошла в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Москве

Инцидент произошел на улице Екатерины Будановой. В потасовке участвовали около 20 человек, вооруженных битами и палками.

По предварительным данным, травмы получили двое участников конфликта, пишет «Свободная пресса». Подробности драки устанавливаются.

Днем ранее стало известно о массовой драке на юго-востоке Москвы. Перепалка закончилась поножовщиной, два человека пострадали, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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