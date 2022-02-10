Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Москве

Массовая драка с поножовщиной произошла на юго-востоке Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным канала, инцидент произошел на Волгоградском проспекте у одноименной станции метро. По предварительным данным, причиной драки стал конфликт на улице. В схватке участвовали до 10 человек, двое получили ножевые ранения, однако отказались от госпитализации. Вооруженные люди скрылись с места преступления, отмечает РИА ФАН.

Очевидцы сообщают, что пострадавших в драке было трое: еще одному человеку сломали нос. Отмечается, что люди с ножами заскочили в холл станции метро и уехали, пишут Известия.

Причины и обстоятельства массовой драки выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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ФОТО: depositphotos.com
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