Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Москве
Массовая драка с поножовщиной произошла на юго-востоке Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, инцидент произошел на Волгоградском проспекте у одноименной станции метро. По предварительным данным, причиной драки стал конфликт на улице. В схватке участвовали до 10 человек, двое получили ножевые ранения, однако отказались от госпитализации. Вооруженные люди скрылись с места преступления, отмечает РИА ФАН.
Очевидцы сообщают, что пострадавших в драке было трое: еще одному человеку сломали нос. Отмечается, что люди с ножами заскочили в холл станции метро и уехали, пишут Известия.
Причины и обстоятельства массовой драки выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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