Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Москве

По данным канала, инцидент произошел на Волгоградском проспекте у одноименной станции метро. По предварительным данным, причиной драки стал конфликт на улице. В схватке участвовали до 10 человек, двое получили ножевые ранения, однако отказались от госпитализации. Вооруженные люди скрылись с места преступления, отмечает РИА ФАН.

Очевидцы сообщают, что пострадавших в драке было трое: еще одному человеку сломали нос. Отмечается, что люди с ножами заскочили в холл станции метро и уехали, пишут Известия.

Причины и обстоятельства массовой драки выясняют сотрудники правоохранительных органов.

