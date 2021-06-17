Два человека пострадали в ходе пожара на фабрике во Владимирской области
17 июня 202121:53
Пожар произошел на фабрике пиломатериалов во Владимирской области, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
Отмечается, что оба пострадавших мужчины были госпитализированы. Их состояние не уточняется.
Фабрика расположена в городе Струните. Огонь распространился на территорию 9 250 кв. м., в частности, горели два цеха, котельная и готовая продукция. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru