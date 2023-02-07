Два человека пострадали в автоаварии со «скорой» в Татарстане

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Набережных Челнах, сообщает «РЕН ТВ».

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Машина медиков не поделила дорогу с Audi. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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