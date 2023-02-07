Два человека пострадали в автоаварии со «скорой» в Татарстане
7 февраля 202301:25
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Набережных Челнах, сообщает «РЕН ТВ».
Машина медиков не поделила дорогу с Audi. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Два человека пострадали в автоаварии со «скорой» в Татарстане
- Полянский заявил, что матери украинских военнопленных просят Москву не возвращать их Киеву
- Во Франции призвали прекратить направлять Украине миллиарды евро
- Украинский военный сообщил о потере контроля над третью Артемовска
- Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 2,3 тысяч
- Кадыров пригрозил Польше денацификацией
- Эрдоган объявил в Турции траур до 12 февраля
- СМИ сообщили о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
- Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском
- Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
6 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru