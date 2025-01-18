Два человека пострадали в аварии на ТТК в Москве

Четыре автомобиля столкнулись в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

«По предварительным данным, примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская возле дома 18 произошло... столкновение четырех транспортных средств», — указали в ведомстве.

В ДТП пострадали два человека.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что авария произошла на Третьем транспортном кольце. Затруднено движение в первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады.

Ранее в Москве столкнулись автобус и «Газель», пострадали три человека.

