Два человека пострадали в аварии на ТТК в Москве
Четыре автомобиля столкнулись в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
«По предварительным данным, примерно в 0.10 часов на улице Автозаводская возле дома 18 произошло... столкновение четырех транспортных средств», — указали в ведомстве.
В ДТП пострадали два человека.
В департаменте транспорта Москвы уточнили, что авария произошла на Третьем транспортном кольце. Затруднено движение в первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады.
Ранее в Москве столкнулись автобус и «Газель», пострадали три человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru