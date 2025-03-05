Кондратьев: В доме в Белореченске произошел взрыв баллонного газа
Причиной взрыва в многоэтажном доме в Белореченске Краснодарского края стала детонация баллонного газа. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«В результате обрушилась плита перекрытия между 4 и 5 этажами... 54 жителя дома эвакуированы, 25 из них находятся в пункте временного размещения», - написал глава региона в Telegram-канале .
По словам Кондратьева, в результате ЧП пострадали три человека. У одного зафиксированы серьезные ожоги, у другого - ушиб. Третьему пострадавшему медики назначили амбулаторное лечение.
Ранее стало известно, что в пятиэтажке в Белореченске прогремел взрыв. По данным МЧС, три человека пострадали. После инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru