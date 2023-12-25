Два человека пострадали при взрыве дома в Сочи

В Сочи произошел взрыв в жилом доме, в результате чего он разрушился, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Тюмени

Это случилось на улице Трубачева. По прибытию к месту первых подразделений было установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир.

По предварительным данным, два человека пострадали, еще двоих спасли, 23 — эвакуировали.

Ранее в жилом доме Татарстана взорвался бытовой газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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