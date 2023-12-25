Два человека пострадали при взрыве дома в Сочи

Это случилось на улице Трубачева. По прибытию к месту первых подразделений было установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир.

По предварительным данным, два человека пострадали, еще двоих спасли, 23 — эвакуировали.

Ранее в жилом доме Татарстана взорвался бытовой газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

