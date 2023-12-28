Два человека пострадали при стрельбе на стройке в Якутске

На стройке в Якутске рабочие устроили стрельбу, сообщило МВД.

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В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадали двое человек.

В МВД также уточнили, что конфликт произошел между уроженцами одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель устроил стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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