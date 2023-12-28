Два человека пострадали при стрельбе на стройке в Якутске
28 декабря 202315:07
На стройке в Якутске рабочие устроили стрельбу, сообщило МВД.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадали двое человек.
В МВД также уточнили, что конфликт произошел между уроженцами одной из стран ближнего зарубежья.
Ранее на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель устроил стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru