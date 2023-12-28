Два человека пострадали при стрельбе на стройке в Якутске

В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадали двое человек.

В МВД также уточнили, что конфликт произошел между уроженцами одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель устроил стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, напоминает «Радиоточка НСН».

