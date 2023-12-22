СМИ: стрелок из Праги вдохновился стрельбой в Брянске

Молодой человек рассказал, что на массовое убийство его вдохновила российская школьница, открывшая стрельбу в брянской гимназии. Стрелок писал, что хочет устроить стрельбу и, возможно, покончить жизнь самоубийством. По его словам, брянская школьница своим поступком ему «очень помогла».

Козак отметил, что ему «всегда хотелось убивать».

Ранее стало известно, что при стрельбе в здании Карлова университета в Праге погибли не менее 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

