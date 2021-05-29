Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и такси в Зеленограде
29 мая 202105:40
Мотоцикл и такси столкнулись в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина.
На опубликованной в Telegram-канале Дептранса видеозаписи видно, как мотоцикл врезается в автомобиль такси, совершающий левый поворот.
По предварительным данным, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- На Украине обеспокоились сближением России с Белоруссией
- На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6
- В Канаде политик справил нужду во время онлайн-заседания парламента
- Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и такси в Зеленограде
- Военный эксперт предупредил об угрозе из-за развала ядерного комплекса США
- Новый вокзал «Восточный» откроется в Москве
- Байден: Си Цзиньпин верит, что Китай будет обладать США до 3035 года
- Вашингтон анонсировал санкции в отношении Белоруссии
- В работе Netflix произошел сбой
- Эксперты назвали способы проверить подлинность денег в домашних условиях
28 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru