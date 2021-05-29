Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и такси в Зеленограде

Мотоцикл и такси столкнулись в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина.

На опубликованной в Telegram-канале Дептранса видеозаписи видно, как мотоцикл врезается в автомобиль такси, совершающий левый поворот.

По предварительным данным, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПЗеленоград
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