Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и такси в Зеленограде

Мотоцикл и такси столкнулись в Зеленоградском административном округе Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина.

На опубликованной в Telegram-канале Дептранса видеозаписи видно, как мотоцикл врезается в автомобиль такси, совершающий левый поворот.

По предварительным данным, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

