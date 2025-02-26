В ДТП в Башкирии пострадали семь человек
Два легковых автомобиля столкнулись в Башкирии, пострадали семь человек. Об этом заявили в региональном госкомитете по ЧС.
Авария произошла в Белорецком районе близ деревни Карагай-Юрт. Отмечается, что в результате ДТП травмы получили семь человек, в том числе ребенок, пятеро пострадавших госпитализированы.
«В результате столкновения в автомобиле ВАЗ-2112 зажало женщину. При помощи специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи», - указали в госкомитете.
Ранее в Таиланде 19 человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с туристическим автобусом, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru