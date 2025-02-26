В ДТП в Башкирии пострадали семь человек

Два легковых автомобиля столкнулись в Башкирии, пострадали семь человек. Об этом заявили в региональном госкомитете по ЧС.

Авария произошла в Белорецком районе близ деревни Карагай-Юрт. Отмечается, что в результате ДТП травмы получили семь человек, в том числе ребенок, пятеро пострадавших госпитализированы.

«В результате столкновения в автомобиле ВАЗ-2112 зажало женщину. При помощи специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи», - указали в госкомитете.

Ранее в Таиланде 19 человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с туристическим автобусом, напоминает РЕН ТВ.

