Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на белгородские села

Два мирных жителя были ранены в Белгородской области в результате атак дронов Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеславо Гладков.

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По его словам, в районе посёлка Красная Яруга полностью сгорел легковой автомобиль, который был атакован FPV-дроном. Водителю оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.

Гладков добавил, что в селе Никольское Белгородского района был атакован автомбиль «ГАЗель».

«Был ранен мужчина... врачи диагностировали слепые осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в селе Бирюч в приграничном Валуйском районе Белгородской области, погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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