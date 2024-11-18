Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на белгородские села
Два мирных жителя были ранены в Белгородской области в результате атак дронов Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеславо Гладков.
По его словам, в районе посёлка Красная Яруга полностью сгорел легковой автомобиль, который был атакован FPV-дроном. Водителю оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.
Гладков добавил, что в селе Никольское Белгородского района был атакован автомбиль «ГАЗель».
«Был ранен мужчина... врачи диагностировали слепые осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в селе Бирюч в приграничном Валуйском районе Белгородской области, погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru