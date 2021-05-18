Два человека получили травмы во время бури в Петербурге
Во время бури в Санкт-Петербурге два человека пострадали из-за падения на них "слабозакрепленной конструкции". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Пресс-служба пояснила, что спасатели МЧС во время сильной грозы провели 57 выездов. Буря вызвала повреждения 14 автомобилей. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.
Ранее во вторник сообщалось, что жители города жаловались на упавшие деревья, угрозы обрушения крыши и их протечек, а также на обрывы проводов и падения светофорных столбов.
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