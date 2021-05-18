В Петербурге прошла буря
Вечером во вторник в Санкт-Петербурге прошли сильный ливень и гроза с порывистым ветром, скорость которого достигала 16 м/с. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным корреспондентов агентства, из-за порывов ветра падали деревья, а также срывало крыши с гаражей. Дождь, порывистый ветер и гроза начались в городе около 20:00. Сильнее всего от последствий бури пострадал Петроградский район. По состоянию на 21:54 в южных и северо-восточных районах города всё ещё ощущается ветер, идет дождь.
В социальных сетях жители города публикуют фотографии сломанных деревьев и "летающих" крышек канализационных люков. После ударов молнии загорелось несколько частных домов на городских окраинах.
Агентство со ссылкой на региональное управление МЧС передает, что сотрудникам ведомства пришлось выехать на вызовы более 20 раз. Жители города жаловались на упавшие деревья, угрозы обрушения крыши и их протечек, а также на обрывы проводов и падения светофорных столбов. Около восьми автовладельцев заявили о повреждениях своих автомобилей. Информации о пострадавших нет.
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