Два человека погибли в США при столкновении вертолета с самолетом
1 октября 202119:41
В Аризоне (США) произошло столкновение вертолета и самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
По данным телеканала ABC15, вертолет и самолет столкнулись в воздухе поблизости от аэропорта Чэндлер.
Отмечается, что после столкновения вертолет рухнул и загорелся. Оба находившихся на борту человека погибли.
Информации о том, что стало причиной инцидента пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru