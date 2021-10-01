Два человека погибли в США при столкновении вертолета с самолетом

В Аризоне (США) произошло столкновение вертолета и самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

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По данным телеканала ABC15, вертолет и самолет столкнулись в воздухе поблизости от аэропорта Чэндлер.

Отмечается, что после столкновения вертолет рухнул и загорелся. Оба находившихся на борту человека погибли.

Информации о том, что стало причиной инцидента пока нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАСамолет
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