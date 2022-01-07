Два человека погибли при жесткой посадке вертолета в Башкирии

Ранее стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Благовещенском районе республики, на борту вертолета находилось три человека. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ техники в полете, пишут Известия.

При жесткой посадке скончался один из пассажиров вертолета, председатель Попечительского совета Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник.

Двоих пострадавших направили в больницу скорой медицинской помощи в Уфе, пишет RT. Минздрав Башкирии сообщает, что один из них умер по дороге в госпиталь.

