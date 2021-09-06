Два человека погибли в результате стрельбы в Канаде
6 сентября 202120:15
В Канаде произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает местный телеканал CTV, передает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из поселений коренных жителей Канады в провинции Саскачеван. Предварительно, стрельба была вызвана бытовым конфликтом. Погибли мужчина и женщина.
Среди пострадавших один мужчина, он госпитализировал.
В настоящее время полиция ведет поиск 33-летнего мужчины, который подозревается в открытии огня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru