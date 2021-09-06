Два человека погибли в результате стрельбы в Канаде

Отмечается, что инцидент произошел в одном из поселений коренных жителей Канады в провинции Саскачеван. Предварительно, стрельба была вызвана бытовым конфликтом. Погибли мужчина и женщина.

Среди пострадавших один мужчина, он госпитализировал.



В настоящее время полиция ведет поиск 33-летнего мужчины, который подозревается в открытии огня.

