Два человека погибли в результате крушения самолёта B55 в Армении
1 декабря 202214:09
Самолёт В55 потерпел крушение в Котайкской области Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.
По данным ведомства, инцидент произошёл в районе села Джрабер, после падения воздушное судно загорелось.
«После ликвидации пожара на месте трагедии были обнаружены два обгоревших тела», - добавили в пресс-службе.
Ранее в США самолет влетел в опору ЛЭП и оставил без света 85 тысяч жителей, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru