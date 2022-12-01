Два человека погибли в результате крушения самолёта B55 в Армении

Самолёт В55 потерпел крушение в Котайкской области Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В Перу два человека погибли при столкновении самолета и пожарной машины

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе села Джрабер, после падения воздушное судно загорелось.

«После ликвидации пожара на месте трагедии были обнаружены два обгоревших тела», - добавили в пресс-службе.

Ранее в США самолет влетел в опору ЛЭП и оставил без света 85 тысяч жителей, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеКрушение СамолётаАрмения
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