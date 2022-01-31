Два человека погибли в результате автоавраии под Самарой
На трассе в Самарской области произошло смертельное ДТП, сообщает RT.
Авария случилась 30 января на 43 км федеральной автомобильной дороги Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Там столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП погибли два человека, пострадали трое, в том числе двое детей. По предварительным данным, водитель Audi A5 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.
Напомним, в результате автоаварии с микроатобусом, которая произошла в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики, погибли 13 человек, еще 10 получили травмы.
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