В Мексике в автоаварии погибли 13 человек

В результате автоаварии с микроатобусом, которая произошла в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики, погибли 13 человек, еще 10 получили травмы, сообщает портал AguasDigital.

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Погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних, один человек умер в больнице. Еще 10 пассажиров получили травмы, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, в декабре 2021 года в Мексике более 50 человек погибли и более 100 пострадали в результате аварии с грузовиком.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТП
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