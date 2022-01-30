В Мексике в автоаварии погибли 13 человек

Погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних, один человек умер в больнице. Еще 10 пассажиров получили травмы, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, в декабре 2021 года в Мексике более 50 человек погибли и более 100 пострадали в результате аварии с грузовиком.

