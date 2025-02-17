Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье

Автомобиль с людьми провалился под лед в Приморье, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что в результате инцидента погибли два человека. Водолазы МЧС достали их тела с трехметровой глубины.

Инцидент произошел в северной части акватории Амурского залива, в районе Тавричанского лимана. Уточняется, что толщина льда в месте провала - около 5 сантиметров.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:МЧС РФАвтомобильПриморьеДТП

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