Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье

В ведомстве отметили, что в результате инцидента погибли два человека. Водолазы МЧС достали их тела с трехметровой глубины.

Инцидент произошел в северной части акватории Амурского залива, в районе Тавричанского лимана. Уточняется, что толщина льда в месте провала - около 5 сантиметров.

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