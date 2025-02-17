Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье
17 февраля 202517:31
Автомобиль с людьми провалился под лед в Приморье, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента погибли два человека. Водолазы МЧС достали их тела с трехметровой глубины.
Инцидент произошел в северной части акватории Амурского залива, в районе Тавричанского лимана. Уточняется, что толщина льда в месте провала - около 5 сантиметров.
Ранее маршрутное такси попало в ДТП в Дагестане, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье
- Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля
- Зеленский: Визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
- Юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от индексации зарплат
- В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
- Певицу Шакиру госпитализировали из-за болей в животе
- В Москве временно закрыли еще один магазин «Светофор»
- В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам любую самооборону при проникновении в их дом
- Продажи книг Дональда Трампа выросли на фоне переговоров России и США
- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru