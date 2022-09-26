Два человека погибли в ходе соревнований по горному бегу в КЧР

Два человека погибли в ходе соревнований по горному бегу в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной стало переохлаждение.

Один из погибших прибыл на соревнования из Ленинградской области, другой - из Свердловской.

Как сообщается, в ходе забега они потеряли сознание. Следствие начало расследование произошедшего.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоревнованияКарачаево-черкесия
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