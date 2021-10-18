Два человека погибли в ДТП в Удмуртии

ДТП с грузовиком произошло на трассе в Игринском районе Удмуртии, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Среди погибших двухлетний мальчик и девушка 1998 года рождения.

Предварительно, грузовой автомобиль, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил проезд легковым автомобилям, движущимся по главной трассе. В результате столкновения также пострадали три человека.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:УдмуртияДТП
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