Два человека погибли в ДТП в Саратовской области

ДТП произошло в Саратовской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Столкнулись два легковых автомобиля. Оба погибших - женщина и мужчина - находились в одной машине.

Среди пострадавших еще три человека, они госпитализированы.



Ранее стало известно, что в России регулярный техосмотр личных автомобилей стал добровольной процедурой. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.