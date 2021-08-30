Два человека погибли в ДТП в Подмосковье
30 августа 202119:31
Столкновение двух автомобилей произошло на подмосковной трассе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла на 30-м км автодороги А-108. Две машины столкнулись «лоб в лоб» после выезда одной из них на полосу встречного движения.
По данным агенства, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них несовершеннолетний ребенок.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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30 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru