Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Столкновение двух автомобилей произошло на подмосковной трассе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

На Ставрополье произошла автоавария с шестью погибшими

Авария произошла на 30-м км автодороги А-108. Две машины столкнулись «лоб в лоб» после выезда одной из них на полосу встречного движения.

По данным агенства, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них несовершеннолетний ребенок.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТППодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры