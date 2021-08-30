Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Авария произошла на 30-м км автодороги А-108. Две машины столкнулись «лоб в лоб» после выезда одной из них на полосу встречного движения.



По данным агенства, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них несовершеннолетний ребенок.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

