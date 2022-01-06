Два человека погибли в ДТП в Башкирии
6 января 202220:44
Два человека стали жертвами ДТП, произошедшем в Уфимском районе Башкирии. Об этом сообщает ТАСС.
Столкнулись два легковых автомобиля. Среди пострадавших, по данным Госкомитета республики по ЧС, пять человек, в частности, два ребенка.
На месте происшествия работают полиция и медики. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru