Два человека погибли в ДТП в Башкирии

Два человека стали жертвами ДТП, произошедшем в Уфимском районе Башкирии. Об этом сообщает ТАСС.

Под Петербургом один человек погиб в ДТП со скорой

Столкнулись два легковых автомобиля. Среди пострадавших, по данным Госкомитета республики по ЧС, пять человек, в частности, два ребенка.

На месте происшествия работают полиция и медики. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:БашкирияДТП
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