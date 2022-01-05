Под Петербургом один человек погиб в ДТП со скорой
5 января 202223:04
Один человек погиб в Ленинградской области при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авария произошла в Тосненском районе. Еще трое человек пострадали.
Погиб человек, который находился в легковом автомобиле. Его личность устанавливается.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справившись с управлением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- ВОЗ зафиксировала максимум суточных заражений COVID за всю пандемию
- Президент Казахстана попросил страны ОДКБ помочь бороться с терроризмом
- Неизвестный сообщил о «минировании» всех ТЦ в Подмосковье
- В МИД РФ призвали россиян не посещать людные места в Казахстане
- В Казахстане во время протестов погибли восемь силовиков
- ООН призвали протестующих и власти Казахстана воздержаться от насилия
- США не станут по пунктам отвечать на предложения РФ по безопасности
- Генерал-майор ВВС Казахстана призвал членов ОДКБ ввести войска в страну
- Лукашенко принял закон об уголовном наказании за отрицание геноцида белорусов
- Памятник Назарбаеву снесли в Талдыкоргане
5 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru