Под Петербургом один человек погиб в ДТП со скорой

Один человек погиб в Ленинградской области при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла в Тосненском районе. Еще трое человек пострадали.

Погиб человек, который находился в легковом автомобиле. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справившись с управлением.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПСкорая Помощь
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