Под Петербургом один человек погиб в ДТП со скорой

Один человек погиб в Ленинградской области при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла в Тосненском районе. Еще трое человек пострадали.

Погиб человек, который находился в легковом автомобиле. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, не справившись с управлением.





