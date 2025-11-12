Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тольятти

Автомобиль Kia столкнулся с микроавтобусом Ford Transit в Тольятти, есть жертвы. Об этом сообщает управление МВД по Самарской области.

Авария произошла в Комсомольском районе на улице Куйбышева, зафиксировано лобовое столкновение транспортных средств.

«С места происшествия госпитализированы двое пострадавших из заказного автобуса. Из легкового автомобиля извлечены тела двух погибших (взрослые)», - указали в МВД.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ЧП.

