Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тольятти
Автомобиль Kia столкнулся с микроавтобусом Ford Transit в Тольятти, есть жертвы. Об этом сообщает управление МВД по Самарской области.
Авария произошла в Комсомольском районе на улице Куйбышева, зафиксировано лобовое столкновение транспортных средств.
«С места происшествия госпитализированы двое пострадавших из заказного автобуса. Из легкового автомобиля извлечены тела двух погибших (взрослые)», - указали в МВД.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ЧП.
Ранее в Челябинской области маршрутка, следовавшая из Магнитогорска в Верхнеуральск, наехала на стоящий на обочине «ВАЗ», пострадали три человека, пишет Ura.ru.
