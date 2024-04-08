Два человека погибли в ДТП с автобусом в Самарской области
Два человека погибли, еще десять пострадали в результате аварии с участием автобуса в Самарской области. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
ДТП произошло около 01:00 8 апреля в Кинельском районе.
«По предварительным данным... водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26 км автодороги "Урал-Муханово" выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — указали в ведомстве.
Двое пассажиров погибли на месте, десять человек госпитализировали. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Как отметил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов, попавший в аварию автобус был зарегистрирован в Казахстане и перевозил граждан Узбекистана, предварительно, в Нижний Новгород.
Ранее ДТП с участием грузового автомобиля произошло в городе Клин в Подмосковье, погиб водитель транспортного средства, напоминает телеканал «360».
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