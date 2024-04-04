СМИ: Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Якутии

Отмечается, что водитель легковой машины врезался в автобус. В результате ДТП один человек погиб, с места из десяти пострадавших были эвакуированы девять человек. Сообщается, что авария произошла в 14:00.

Подчеркивается, что трое человек получили травмы средней степени тяжести, шестеро — легкой степени тяжести.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, передает «Радиоточка НСН».

