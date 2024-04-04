СМИ: Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Якутии
Десять человек пострадали в ДТП с участием легковушки и автобуса на трассе в Якутии. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Отмечается, что водитель легковой машины врезался в автобус. В результате ДТП один человек погиб, с места из десяти пострадавших были эвакуированы девять человек. Сообщается, что авария произошла в 14:00.
Подчеркивается, что трое человек получили травмы средней степени тяжести, шестеро — легкой степени тяжести.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, передает «Радиоточка НСН».
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