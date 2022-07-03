Два человека погибли в автоаварии в Нижегородской области
3 июля 202201:01
В Нижегородской области легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, сообщает «РЕН ТВ».
Авария случилась в Кстовском муниципальном районе. В результате ДТП скончались два человека. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, в Воронежской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru