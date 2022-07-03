Два человека погибли в автоаварии в Нижегородской области

В Нижегородской области легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, сообщает «РЕН ТВ».

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Авария случилась в Кстовском муниципальном районе. В результате ДТП скончались два человека. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в Воронежской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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