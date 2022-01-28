Два человека погибли в аварии в Удмуртии
28 января 202222:59
Два человека стали жертвами дорожной аварии в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую полицию.
Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля. Еще три человека пострадали, их состояние не уточняется.
ДТП произошло на трассе «Игра - Глазов».
Ранее независимый автоэпсперт Андрей Ломанов рассказал, что избежать встречи с пешеходом, который специально бросается под колеса, а потом требует с водителя деньги, поможет видеорегистратор.
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28 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru