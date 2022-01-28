Два человека погибли в аварии в Удмуртии

Два человека стали жертвами дорожной аварии в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую полицию.

Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля. Еще три человека пострадали, их состояние не уточняется.

ДТП произошло на трассе «Игра - Глазов».

Ранее независимый автоэпсперт Андрей Ломанов рассказал, что избежать встречи с пешеходом, который специально бросается под колеса, а потом требует с водителя деньги, поможет видеорегистратор.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:УдмуртияДТП
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