Два человека погибли, трое пострадали в автоаварии в Татарстане
18 января 202400:35
Два человека погибли, трое получили травмы в автомобильной аварии на автодороге Набережные Челны — Нижнекамск в Тукаевском районе Татарстана, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествие случилось на 5 км трассы. Там водитель Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet.
В результате 57-летний пассажир Suzuki и 58-летний пассажир Chevrolet скончались на месте. Оба водителя и еще один пассажир Suzuki получили травмы.
Ранее пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли, трое пострадали в автоаварии в Татарстане
- В школе в Санкт-Петербурге более 40 человек заразились кишечной инфекцией
- Задержанный в Германии Шварценеггер заплатит штраф в 35 тысяч евро
- Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с РФ
- В Молдавии анонсировали начало закупок сжиженного газа из США
- Умер театральный критик и журналист Валерий Семеновский
- Над Брянской областью уничтожены две ракеты «Точка-У»
- Инсайдер: Гай Ричи покинул пост режиссера ремейка «Геркулеса»
- На подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ
- Конгресс посоветовал NASA вновь отложить миссию на Луну
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru