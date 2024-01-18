Два человека погибли, трое пострадали в автоаварии в Татарстане

Два человека погибли, трое получили травмы в автомобильной аварии на автодороге Набережные Челны — Нижнекамск в Тукаевском районе Татарстана, сообщает «РЕН ТВ».

В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек

Происшествие случилось на 5 км трассы. Там водитель Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet.

В результате 57-летний пассажир Suzuki и 58-летний пассажир Chevrolet скончались на месте. Оба водителя и еще один пассажир Suzuki получили травмы.

Ранее пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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