Два человека погибли при взрыве на территории бывшего Абаканского завода
Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — написал глава республики в своем Telegram-канале, подчеркнув, что спасатели и правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Позже пресс-служба правительства Хакасии в беседе с РИА Новости уточнила число жертв ЧП.
«Четверо пострадавших, двое погибших», — рассказали агентству.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.
Ранее взрыв произошел на заводе в испанской провинции Аликанте, погибли не менее трех человек, еще семеро пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru