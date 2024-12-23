Два человека погибли при взрыве на территории бывшего Абаканского завода

Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — написал глава республики в своем Telegram-канале, подчеркнув, что спасатели и правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Позже пресс-служба правительства Хакасии в беседе с РИА Новости уточнила число жертв ЧП.

«Четверо пострадавших, двое погибших», — рассказали агентству.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

Ранее взрыв произошел на заводе в испанской провинции Аликанте, погибли не менее трех человек, еще семеро пострадали.

