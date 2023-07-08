Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике
Два человека погибли в результате возгорания на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе. Об этом говорится в сообщении мексиканской компании в Twitter.
Взрыв и пожар произошли на объекте утром 7 июля. С платформы эвакуировали 321 человека. Как сообщали СМИ, в результате ЧП пострадали не менее шести работников.
«Никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — отмечается в публикации.
Ранее взрыв произошел в производственном цехе на заводе «Промсинтез» в Самарской области, погибли шесть человек, еще двое пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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