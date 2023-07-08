Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике

Два человека погибли в результате возгорания на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе. Об этом говорится в сообщении мексиканской компании в Twitter.

Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане

Взрыв и пожар произошли на объекте утром 7 июля. С платформы эвакуировали 321 человека. Как сообщали СМИ, в результате ЧП пострадали не менее шести работников.

«Никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — отмечается в публикации.

Ранее взрыв произошел в производственном цехе на заводе «Промсинтез» в Самарской области, погибли шесть человек, еще двое пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПогибшиеПожарМексика

Горячие новости

Все новости

партнеры