Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане
7 июля 202309:49
Не менее шести человек погибли, свыше 80 пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане. Об этом сообщает ANSA.
По данным агентства, пожар вспыхнул ночью, борьба с огнем продолжалась до самого утра.
В доме престарелых находились 160 человек, 81 из них госпитализировали. Медики отмечают, что состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое, пишет «Свободная пресса». По факту ЧП начато расследование.
Ранее два пенсионера погибли в результате пожара в деревне Макшари в Удмуртии, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru