Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда в районе города Домажлице. Два человека погибли, еще семь находятся в критическом состоянии, сообщил представитель чешских спасателей Петер Понцар.
По меньшей мере 31 человек получил ранения, однако они не вызывают беспокойства у медиков. На место происшествия направили вертолеты и кареты скорой помощи.
По информации ТАСС, одним из столкнувшихся поездов является «Западный экспресс», который ходит между городом Пльзень (Западная Чехия) и Мюнхеном. Расследовать инцидент будет специальная комиссия, в том числе эксперты полиции.
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