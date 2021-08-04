Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии

По меньшей мере 31 человек получил ранения, однако они не вызывают беспокойства у медиков. На место происшествия направили вертолеты и кареты скорой помощи.

По информации ТАСС, одним из столкнувшихся поездов является «Западный экспресс», который ходит между городом Пльзень (Западная Чехия) и Мюнхеном. Расследовать инцидент будет специальная комиссия, в том числе эксперты полиции.

