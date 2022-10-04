Пожарных не будут призывать по частичной мобилизации

Служащие пожарных частей, которые состоят на специальном воинском учете, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Такое разъяснение дал федеральный портал «Объясняем.рф».

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 4 октября распорядился полностью исключить нарушения прав граждан при частичной мобилизации. Генеральный штаб должен в кратчайшие сроки предоставить призывным комиссиям и военным комиссарам необходимые разъяснения по отсрочкам.

Согласно озвученным главой Минобороны данным, в рамках частичной мобилизации в армию призвано на сегодня 200 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Шойгу, их направят в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с подразделениями, которые там уже задействованы.

