Пожарных не будут призывать по частичной мобилизации
Служащие пожарных частей, которые состоят на специальном воинском учете, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Такое разъяснение дал федеральный портал «Объясняем.рф».
Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 4 октября распорядился полностью исключить нарушения прав граждан при частичной мобилизации. Генеральный штаб должен в кратчайшие сроки предоставить призывным комиссиям и военным комиссарам необходимые разъяснения по отсрочкам.
Согласно озвученным главой Минобороны данным, в рамках частичной мобилизации в армию призвано на сегодня 200 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Шойгу, их направят в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с подразделениями, которые там уже задействованы.
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