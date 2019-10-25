Два человека погибли при пожаре в жилом доме под Владимиром
25 октября 201921:40
Во Владимирской области в жилом доме произошел пожар, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.
Отмечается, что пожар произошел в четырехэтажном жилом доме города Ковров. По данным агентства, огонь, распространившийся на 15 кв.м., удалось ликвидировать.
Причины и обстоятельства пожара не сообщаются. В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Накануне сообщалось, что во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
Горячие новости
- Россияне будут сами копить на пенсию
- Двух калининградских полицейских уволили после гибели задержанного мужчины
- Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в воинской части в Забайкалье
- Назван самый страшный сериал всех времён