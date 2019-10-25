Два человека погибли при пожаре в жилом доме под Владимиром

Во Владимирской области в жилом доме произошел пожар, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

Отмечается, что пожар произошел в четырехэтажном жилом доме города Ковров. По данным агентства, огонь, распространившийся на 15 кв.м., удалось ликвидировать.

Причины и обстоятельства пожара не сообщаются. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Накануне сообщалось, что во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище.



