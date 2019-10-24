Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

МЧС по Приморскому краю сообщило о трех погибших в результате произошедшего пожара на территории одного из самых старых и известных кладбищ города – «Морском кладбище».

По данным ведомства, пожар возник около трех часов ночи (около 21.00 мск). Отмечается, что возгорание возникло на первом этаже двухэтажного строения. Огонь распространился по территории 5 кв. метров.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Тела трех обнаруженных людей были переданы врачам скорой помощи.

