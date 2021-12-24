Два человека погибли при пожаре в ковидной больнице в Астрахани

Два человека погибли в результате пожара в областной инфекционной больнице в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

СМИ: В COVID-больнице в Астрахани произошел пожар

Ранее стало известно о возгорании в реанимации больницы им. А. М. Ничоги, перепрофилированной для пациентов с коронавирусом. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, пишет Ura.ru.

«При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано», — рассказал собеседник ТАСС.

Данные о гибели двух человек подтвердил Следственный комитет.

В свою очередь, МЧС проинформировало о пострадавших в результате пожара, их число не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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