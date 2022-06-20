Два человека погибли при крушении самолета на севере Англии

Два человека погибли на севере Англии в результате крушения вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Стало известно о маршруте совершившего жесткую посадку в Забайкалье вертолета

Отмечается, что уже начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент произошел днем в понедельник вблизи поселка Инглтон в графстве Северный Йоркшир. Вертолет упал на поле у шоссе А65, в полиции рекомендовали не приближаться к месту происшествия.



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ТЕГИ:КрушениеАнглия
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