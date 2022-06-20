Два человека погибли при крушении самолета на севере Англии
20 июня 202219:59
Два человека погибли на севере Англии в результате крушения вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Отмечается, что уже начато расследование причин и обстоятельств крушения.
Инцидент произошел днем в понедельник вблизи поселка Инглтон в графстве Северный Йоркшир. Вертолет упал на поле у шоссе А65, в полиции рекомендовали не приближаться к месту происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru