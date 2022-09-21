Два человека погибли при крушении российского вертолёта в Турции

Принадлежащий России пожарный вертолёт потерпел крушение в Денизли на юго-западе Турции, сообщает пресс-служба МВД республики.

Восемь человек погибли при крушении вертолета в Грузии

В сообщении турецкого ведомства говорится, что воздушное судно вылетело для тушения пожара в Мармарисе. На на его борту находились семь членов экипажа.

«В вертолёте, в котором находились семь членов экипажа: два россиянина и пятеро турок. Погибли два человека и пятеро получили ранения», - уточнили в МВД Турции.

На опубликованных ведомством фотографиях видна надпись на обшивке вертолёта - Vladivostok Avia.

Ранее в Турции разбился российский самолёт Бе-200 Минобороны РФ, принимавший участие в тушении пожаров, сообщает RT. На борту находились пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и трое турецких граждан — все они погибли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ПогибшиеКрушениеТурцияВертолёт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры