Два человека погибли при крушении российского вертолёта в Турции

В сообщении турецкого ведомства говорится, что воздушное судно вылетело для тушения пожара в Мармарисе. На на его борту находились семь членов экипажа.

«В вертолёте, в котором находились семь членов экипажа: два россиянина и пятеро турок. Погибли два человека и пятеро получили ранения», - уточнили в МВД Турции.

На опубликованных ведомством фотографиях видна надпись на обшивке вертолёта - Vladivostok Avia.

Ранее в Турции разбился российский самолёт Бе-200 Минобороны РФ, принимавший участие в тушении пожаров, сообщает RT. На борту находились пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и трое турецких граждан — все они погибли.

