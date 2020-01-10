Два человека погибли после стрельбы в мексиканском колледже
В колледже мексиканского города Торреоне произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, стрельбу открыл 12-летний школьник, вооруженный двумя пистолетами. Среди погибших предполагаемый нападавший и одна преподавательница.
Отмечается, что еще 6 человек получили ранения, в частности, состояние двоих оценивается как тяжелое. В настоящее врем выясняется, что могло стать причиной случившегося инцидента.
Ранее 8 января НСН сообщала, что в центре канадской Оттавы неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия были ранены несколько человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США заявили об «агрессивном» российском корабле в Аравийском море
- США ужесточили санкции против Ирана
- Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
- ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама»
- Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье