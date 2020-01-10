Два человека погибли после стрельбы в мексиканском колледже

По данным агентства, стрельбу открыл 12-летний школьник, вооруженный двумя пистолетами. Среди погибших предполагаемый нападавший и одна преподавательница.

Отмечается, что еще 6 человек получили ранения, в частности, состояние двоих оценивается как тяжелое. В настоящее врем выясняется, что могло стать причиной случившегося инцидента.

Ранее 8 января НСН сообщала, что в центре канадской Оттавы неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия были ранены несколько человек.

