Два человека погибли после столкновения фур в Красноярском крае

В Красноярском крае столкнулись две фуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Массовое ДТП под Нижним Новгородом осложнилось утечкой битума

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 706-м километре трассы Р-255 около населенного пункта Козулька.

В результате автоаварии погибли два человека, еще один пострадал.

Ранее в ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДТП
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