Два человека погибли после столкновения фур в Красноярском крае
2 марта 202306:06
В Красноярском крае столкнулись две фуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 706-м километре трассы Р-255 около населенного пункта Козулька.
В результате автоаварии погибли два человека, еще один пострадал.
Ранее в ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru