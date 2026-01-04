Два человека погибли и порядка 150 пострадали из-за удара молнии в ЮАР

Инцидент произошёл в накануне вечером недалеко от деревни Матибестад, примерно в 70 км к северу от Претории, где проходил ежегодный культурный праздник.

По информации департамента здравоохранения Северо-Западной провинции, после удара молнии медицинская помощь потребовалась 150 участникам мероприятия. Двое из них скончались, ещё 13 человек находятся в критическом состоянии и были экстренно госпитализированы в специализированную клинику.

Власти напоминают, что в летний сезон в этом регионе грозы - обычное явление, из-за чего риски подобных происшествий на открытых массовых мероприятиях существенно возрастают.

Летом 2025 года три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».