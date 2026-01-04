Два человека погибли и порядка 150 пострадали из-за удара молнии в ЮАР
Два человека погибли, порядка 150 пострадали в результате удара молнии на традиционном фестивале в ЮАР. Об этом сообщает Arab News.
Инцидент произошёл в накануне вечером недалеко от деревни Матибестад, примерно в 70 км к северу от Претории, где проходил ежегодный культурный праздник.
По информации департамента здравоохранения Северо-Западной провинции, после удара молнии медицинская помощь потребовалась 150 участникам мероприятия. Двое из них скончались, ещё 13 человек находятся в критическом состоянии и были экстренно госпитализированы в специализированную клинику.
Власти напоминают, что в летний сезон в этом регионе грозы - обычное явление, из-за чего риски подобных происшествий на открытых массовых мероприятиях существенно возрастают.
Летом 2025 года три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество сбитых при подлёте к Москве беспилотников превысило 30
- «Живем в запаре»: Солистка LASCALA о самом продуктивном годе в карьере
- Два человека погибли и порядка 150 пострадали из-за удара молнии в ЮАР
- На Чукотке снегоход провалился под лед, погиб ребенок
- Госсекретарь США Марко Рубио не считает атаку на Венесуэлу военной операцией
- Сборы с девятью нулями: Сразу трем семейным кинолентам покорился миллиард рублей
- Губернатор: 4 многоквартирных дома эвакуированы в Туле из-за найденного БПЛА ВСУ
- СМИ: Турагент обманула известную блогершу на 100 млн рублей и «умерла»
- Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года
- Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 23
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru