Два автомобиля атаковали с воздуха на иракско-сирийской границе

Воздушная атака двух автомобилей произошла у населенного пункта Эль-Каим (провинция Анбар) недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Alsumaria.

Кто находился в автомобилях не сообщается. Как пишет агентство, некоторые данные говорят о том, что в машинах былипредставители иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

Ранее в августе сообщалось, что не менее четырех ополченцев стали жертвами взрыва на севере Багдада.

