Два автомобиля атаковали с воздуха на иракско-сирийской границе
15 сентября 202100:53
Воздушная атака двух автомобилей произошла у населенного пункта Эль-Каим (провинция Анбар) недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Alsumaria.
Кто находился в автомобилях не сообщается. Как пишет агентство, некоторые данные говорят о том, что в машинах былипредставители иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Ранее в августе сообщалось, что не менее четырех ополченцев стали жертвами взрыва на севере Багдада.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию
- «Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов УЕФА
- Акции Apple понизились в цене после презентации нового iPhone
- Пострадавшая при сходе ледника в КЧР госпитализирована в тяжелом состоянии
- В ФБР заявили, что не видят помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями
- «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
- В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана
- Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии Бужанинова
13 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru